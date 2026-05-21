Глава СК РФ поручил разобраться с проблемой нехватки школ в поселке Марково Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки информации о возможном нарушении прав детей в рабочем посёлке Марково Иркутской области. Поводом для проверки стало видеообращение жителей посёлка, опубликованное в соцсети.

- Люди сообщили о серьёзной проблеме в микрорайоне Берёзовом: около двух тысяч детей вынуждены учиться в переполненных школах, расположенных далеко от дома, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Строительство школы не завершено, хотя работы начались в 2021 году, а сдача объекта запланирована лишь на 2027 й. Два года назад остановили и стройку детского сада. В СУ СК России по Иркутской области уже организована проверка.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что стало с 6-летним мальчиком, на которого упали качели. Подробности - здесь.