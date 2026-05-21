В Иркутской области экс-директора стройфирмы осудили за мошенничество на 9 млн

В декабре 2021 года компания заключила госконтракт на строительство Тангуйской участковой больницы. Фото: Прокуратура Иркутской области.

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 41-летнему бывшему гендиректору подрядной организации. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

- В декабре 2021 года компания заключила госконтракт на строительство Тангуйской участковой больницы в Братском районе. Деньги шли из федерального и областного бюджетов по национальному проекту. В феврале 2024 года директор подписал акты приемки работ, которых на самом деле никто не выполнял. На основании фиктивных документов заказчик перевел оплату. Так подрядчик положил в карман больше девяти миллионов рублей и потратил их по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ведомств.

Мошенничество вскрыли сотрудники УФСБ. Следователи собрали полную доказательную базу. Суд назначил три года колонии общего режима и обязал вернуть всю украденную сумму.

