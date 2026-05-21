Иностранец пытался тайно пробраться в Россию через Забайкалье. Фото: Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края.

Забайкальский районный суд заключил под стражу молодого человека из Эфиопии. Как сообщает «АиФ-Забайкалье», пограничники задержали его при попытке незаконно пересечь границу.

- Мужчина прилетел в Пекин 11 мая по 30-дневной визе. Пробыв в Китае меньше недели, он добрался до Маньчжурии и по картам нашел удобное для перехода место. Местный житель за плату довез его до точки, указанной в навигаторе. В планах было найти работу и остаться в России, - пишут журналисты.

Вечером 17 мая иностранец преодолел сигнализационный комплекс на границе в Забайкальском районе, но сразу попался российским пограничникам. Суд отправил нарушителя под стражу на срок дознания.

