В Тайшетском районе хозяйку базы отдыха осудили за гибель подростка

Тайшетский городской суд вынес приговор 44-летней женщине, которая организовала базу отдыха в селе Конторка и не обеспечила безопасность на воде. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, в июне 2025 года там утонул подросток, его тело нашли сверстники.

- Предпринимательница сдавала постройки для временного размещения и создала на берегу досуговую зону с доступом к воде. При этом она не установила знаки безопасности, не оборудовала место для купания, не очистила водоем от ила и посторонних предметов, не организовала спасательный пост. Доступ к воде никто не ограничивал. Все это привело к трагедии, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Женщина вину не признала, но суд счел доказательства достаточными. Ей назначили три года условно с испытательным сроком три с половиной года.

