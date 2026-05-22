Жители Иркутской области потеряли больше 7 млн рублей за сутки из-за мошенников.

Только за один день аферисты обманули нескольких жителей Приангарья. Среди пострадавших - предприниматели, студенты и пенсионеры. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба превысила семь миллионов рублей.

- Самый крупный удар пришелся на пенсионерку из Ангарска. Ей позвонила якобы сотрудница техникума, где женщина раньше работала, и заявила о проверке из-за утечки персональных данных. Чтобы спасти сбережения, сибиряка перевела на «безопасный счет» сначала полтора миллиона, а потом еще три с половиной, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Жительница Братска поверила лжесотруднику банка и отдала 600 тысяч. Студентка из Усолья-Сибирского лишилась 103 тысяч. Пенсионерка из Усть-Илимска почти месяц пополняла брокерский счет мошенников, а когда захотела вывести деньги, он оказался заблокирован. Предпринимательница из того же города перевела деньги за шубу на онлайн-площадке, но товара так и не дождалась.

Полиция напоминает, что настоящие работники банков и ведомств никогда не просят переводить деньги на безопасные счета. Если сомневаетесь, звоните по номеру 02 или 102.

