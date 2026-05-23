НовостиПроисшествия23 мая 2026 6:02

МЧС опубликовало видео с места пожара в научном институте в Иркутскевидео

Пламя взяли под контроль, пострадавших и погибших нет
Татьяна ИВАНОВА
На вызов отправили 33 человека и десять единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели показали кадры с места крупного пожара в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске. На видео густой дым валит с верхних этажей четырехэтажного здания, пожарные всеми силами пытаются справиться с ЧП.

Пламя охватило здание научно-исследовательского института благородных и редких металлов.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, сообщение о задымлении поступило утром 23 мая около одиннадцати часов. На вызов отправили 33 человека и десять единиц техники. К полудню пламя взяли под контроль, пострадавших и погибших нет.

Спасателям удалось остановить распространение пламени в здании Научно-исследовательского института.

Полиция оцепила территорию, чтобы обеспечить безопасность прохожих и беспрепятственный проезд спецтехники. Прокуратура Кировского района начала проверку и выясняет причины случившегося. Из-за пожара отменили полумарафон «Забег.РФ», маршрут которого проходил рядом с загоревшимся зданием.

Весь центр города в дыму.