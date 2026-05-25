Губернатор Иркутской области подписал закон о штрафах за выезд на лед

В Иркутской области ввели административную ответственность за выезд на лед в неположенных местах.

В Иркутской области ввели административную ответственность за выезд на лед в неположенных местах. Соответствующий закон подписал губернатор Игорь Кобзев 25 мая, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Обычным водителям за такое нарушение грозит предупреждение или штраф от одной до двух тысяч рублей. Если на момент выезда в машине находились пассажиры, сумма вырастает до трех тысяч. Должностные лица заплатят от 10 до 30 тысяч, юридические - от 30 до 100 тысяч.

За повторное нарушение наказание строже. Исключение сделали только для спасательных служб, организаций, чья работа связана с водопользованием, и моторных судов особой конструкции. Составлять протоколы будут сотрудники исполнительных органов власти, а рассматривать дела - мировые судьи. Закон призван сократить число трагических случаев на водоемах зимой.

