Популярный бельгийский паб закрылся в центре Иркутска

Очередное заведение объявило о своем закрытии в Иркутске.

Очередное заведение объявило о своем закрытии в Иркутске, на этот раз речь идет о популярном бельгийском пабе Бахус. Заведение находилось в центре города, на Киевской, 2. Для гостей двери закрыты с 23 мая 2026 года.

- Мы закрываем одну из самых длинных и прекрасных страниц нашей истории. На протяжение 12 лет наше заведение было местом ваших встреч, улыбок, праздников и теплых вечеров. От всей души благодарим каждого из вас, - написали работники паба в социальных сетях.

Напомним, это не единственное место, объявившее о закрытии в этом году. Недавно стало известно о прекращении работы ресторана морской кухни «Мидийного места». Ранее двери закрыли такие места как китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, а также легендарная кондитерская «Вернисаж».

