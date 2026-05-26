В Братске подведены итоги V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Завершился финальный тур V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Мероприятие проходило на базе ООО «Транснефть – Восток» в г. Братске.

В финальном туре МНТКМ приняли участие 24 молодых специалиста организаций системы «Транснефть» со всей России, 15 студентов опорных вузов, где ведется подготовка кадров для нефтетранспортной отрасли, и представители двух организаций МАТН, включая китайскую компанию. Всего были представлены 32 проекта, направленные на повышение эффективности транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.

В состав экспертной комиссии вошли руководители ПАО «Транснефть», курирующие различные направления деятельности компании, представители высших учебных заведений. Возглавил жюри вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз. Он также поздравил участников конференции от имени президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

«Наш главный капитал – это люди и, прежде всего, молодежь, – обратился к участникам Павел Ревель-Муроз. – В коллективе 32 тысячи сотрудников до 35 лет, из них 2 тысячи имеют статус молодого специалиста. Это золотой фонд компании. Мы активно работаем с молодежью. Такие конференции позволяют молодым сотрудникам получать навыки, определять проблемы, ставить перед собой задачи. Придет время, и вы встанете у руля компании и, уверен, предпримете все усилия, чтобы она оставалась флагманом трубопроводной отрасли мира».

«Компания «Транснефть – Восток» за все время проведения конференции реализовала на своих производственных площадках 26 предложений и проектов молодых специалистов в таких областях, как эксплуатация нефтепроводов, энергетика, IT-технологии, метрология и другие, – обратился к участникам МНТКМ генеральный директор ООО «Транснефть – Восток» Денис Чеплянский. – Я уверен, что ваши работы также смогут найти свое место в процессе улучшения производства».

Победителем МНТКМ-2026 признана научный сотрудник ООО «НИИ Транснефть» Анастасия Баталыгина. Она предложила систему двухуровневого повышения допустимого рабочего давления на выходе с нефтеперекачивающей станции. Система позволяет увеличить пропускную способность технологических участков магистральных нефтепроводов, тем самым повышая экономическую эффективность работы по перекачке нефти.

В номинации «Лучшее рационализаторское решение» победителем объявлен машинист насосных установок ООО «Транснефть – Восток» Антон Поморцев, разработавший новый метод внутренней пропарки трубопровода.

«Моя конкурсная работа – модернизация способа пропарки внутренней полости трубопровода, – отметил Антон Поморцев. – С помощью данного устройства пропарка происходит намного быстрее и лучше, работникам становится легче работать с данным устройством, чем при старом методе. Плюс данного устройства — это снижение вредных и опасных факторов на организм человека, так как безопасность — это наше всё».

Цель МНТКМ – вовлечение молодых специалистов к решению задач по разработке и внедрению новых технологий, механизации и автоматизации производства. Такие мероприятия дают возможность молодым специалистам проявить себя, показать свои знания и потенциал.

