Депутаты Законодательного Собрания от «Единой России» будут вести чек-листы по реабилитации каждого вернувшегося участника СВО. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В отношении каждого вернувшегося участника специальной военной операции в Иркутской области будет вестись чек-лист оказания социальной и медицинской помощи. Проект реализуется региональным отделением «Единой России», которая проведет полный мониторинг ситуации. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области от «Единой России» отвечают за каждого вернувшегося бойца в своих избирательных округах.

- По каждому участнику СВО мы должны обратиться в поликлинику или больницу по месту жительства и посмотреть, как ему оказывается помощь в первичном звене здравоохранения, - прокомментировал руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Кузьма Алдаров. - Причем речь идет о полном мониторинге, независимо от состояния здоровья бойца, степени тяжести ранения или травмы. Каждый должен пройти полную диагностику и получить все необходимые назначения, чтобы было понятно, куда двигаться дальше.

Депутаты вместе с заместителем губернатора Иркутской области Андреем Буневым, заместителем председателя регионального правительства Натальей Дикусаровой, министром здравоохранения Андреем Модестовым накануне посетили Иркутский клинический госпиталь ветеранов войн. Это учреждение уже принимает на реабилитацию участников СВО и параллельно проходит модернизацию, цель которой – внедрение передовых технологий восстановления здоровья, реабилитации (включая протезирование конечностей с использованием современных технологий и материалов) и увеличение количества мест.

Парламентарии осмотрели помещения, отданные под реабилитацию, кабинет по дорожной карте участников СВО с телекоммуникационной системой, благодаря которой участники СВО из всех муниципалитетов могут дистанционно получить консультацию. Увидели, как проводится работа в зале лечебной физкультуры, зале фитнеса. Посмотрели протезное оборудование.

- После окончания специальной военной операции будет большой поток ребят, которым понадобится помощь, чтобы вернуться в мирную жизнь, - отметил Кузьма Алдаров. - Их нужно будет окружить вниманием и заботой. Поэтому мы должны уже сегодня подготовить систему реабилитации, чтобы ни один из них не оказался один на один со своими проблемами.

160 участников СВО уже прошли регистрацию и получили свои маршруты, кто-то из них находится на реабилитации в госпитале ветеранов.

Ожидается, что ремонт в медучреждении завершится в ближайшие месяцы и с июля оно приступит к работе в полном объеме. Пока ведется тестовая проверка всех технологий, которые будут использованы при социальной и медицинской реабилитации.

- Многие из участников СВО нуждаются в такой поддержке, и сегодня в Иркутской области для них создается целостная система реабилитации, - подчеркнул Кузьма Алдаров. - Речь идет не только о помощи нашим вернувшимся ребятам, но и о развитии реабилитационной службы в регионе в целом. По итогам поездки приняли решение следить за судьбой этого реабилитационного центра и помогать ему.

Руководитель фракции «Единой России» отметил, что желание подключиться к работе также высказали депутаты от других партий.