Аэропорт Усть-Кута закроют на все лето для ремонта взлетной полосы.

С 1 июня по 1 сентября 2026 года аэропорт Усть-Кута прекращает прием самолетов. Причина - капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, которую полностью перекроют асфальтобетонным покрытием. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.

На время закрытия добраться до города можно будет на поезде или автобусе, если понадобится, то количество рейсов увеличат. Санитарная авиация продолжит работу, пациентов при необходимости будут перевозить вертолетами.

Подготовительные работы начались еще в середине мая и идут с опережением графика. После открытия аэропорт сможет принимать современные самолеты с повышенными требованиями к покрытию и безопасности. В 2027 году отремонтируют перрон и рулежную дорожку, на этот раз без прекращения полетов. Полностью обновление аэродромной инфраструктуры завершат до конца 2028 года, всего приведут в порядок почти 153 тысячи квадратных метров покрытий. После ремонта аэропорт сможет расширить географию направлений и увеличить пассажиропоток.

