В Вихоревке реконструируют подвиг полного кавалера ордена Славы Виктора Панова

Вихоревка (Братский район) 30 мая станет площадкой военно-исторической реконструкции.

Вихоревка (Братский район) 30 мая станет площадкой военно-исторической реконструкции, посвящённой уроженцу деревни Громы, полному кавалеру ордена Славы Виктору Панову. Легендарный эпизод июля 1944 года — бой за Люблин — воссоздадут участники клуба «Братская земля» вместе с реконструкторами из Братска, Усть-Илимска, Красноярска и Кемеровской области.

На месте зрители увидят макеты оружия времён войны, узнают подробности фронтовой биографии героя. Почётными гостями станут его родные. Начало в 18:30, площадка — лесополоса за стадионом «Таёжный».

- Приглашаю всех жителей и гостей района на реконструкцию. Особенно хочу обратиться к школьникам: молодёжи важно знать историю своей малой родины, помнить имена земляков героев и понимать цену Победы, - рассказали в администрации Братского района.

