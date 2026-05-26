В Иркутске провели две уникальные операции по родственной трансплантации органов.

В Иркутской областной клинической больнице успешно выполнили две уникальные операции. Молодому мужчине пересадили почку от мамы, а женщине - часть печени от дочери. Сегодня, 26 мая, обе пары «донор-реципиент» выписали домой, все чувствуют себя удовлетворительно, функции пересаженных органов восстановлены, послеоперационный период прошел без осложнений.

27-летний пациент страдал терминальной стадией почечной недостаточности и находился на диализе. Мама отдала ему свою почку, забор провели лапароскопически, через минимальные разрезы, что ускорило ее восстановление. Эта родственная пересадка почки стала второй в регионе с начала года.

47-летняя женщина долгое время боролась с первичным билиарным циррозом печени, донором выступила ее дочь. Такую операцию специалисты ИОКБ провели уже в третий раз с начала года. Иркутская область входит в восьмерку регионов России, где освоена технология родственной трансплантации печени, включая детскую.

- Каждая родственная пересадка для медицинских работников - особая ответственность, ведь донором становится абсолютно здоровый человек. Однако именно такой подход имеет неоспоримые преимущества: пациентам не приходится долго находиться в листе ожидания, а саму операцию можно тщательно спланировать, - отметил главный внештатный трансплантолог минздрава области Александр Новожилов.

Ежегодно в Приангарье пересадкой органов спасают около 70 пациентов. Родственная трансплантация в этом ряду - не только медицинский прорыв, но и настоящее чудо, когда жизнь передают близкие люди.

