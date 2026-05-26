Больше 2,5 тысячи нарушений миграции выявили в Иркутской области

По итогам проверок в отношении 463 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении за пределы России.

С начала 2026 года сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области провели около 4 тысяч проверок. Выявлено свыше 2,5 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства. Особое внимание уделяли законности пребывания иностранцев, фиктивной регистрации и соблюдению правил привлечения рабочей силы.

По итогам проверок в отношении 463 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении за пределы России. Утверждено 36 решений о депортации. Ещё 403 иностранцам, допустившим нарушения, запрещён въезд в Российскую Федерацию.

- Полицейские на постоянной основе проводят системную профилактическую работу, разъясняя требования миграционного законодательства. Особое внимание уделяется информированию принимающей стороны об обязанности своевременно уведомлять органы внутренних дел о прибытии и убытии иностранцев, а также о недопустимости фиктивной постановки на учёт, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

