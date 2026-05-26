Ефрейтор Сергей Брянский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Ефрейтор Сергей Брянский погиб в зоне СВО. Фото: соцсети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева.

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб ефрейтор Сергей Брянский из Эхирит-Булагатского района. Как сообщил мэр Геннадий Осодоев, жизнь героя оборвалась 11 мая 2026 года в населенном пункте Коновалово Запорожской области.

- Боец учился в школе №4 в поселке Усть-Ордынском, после окончания поступил в ПУ-59, где освоил профессию автомеханика. Увлекался футболом, хоккеем, играл на гитаре, в свободное время конструировал самодельные квадроциклы, болотоходы. Занимался и сварочными работами. У Сергея были золотые руки, любое начатое дело он доводил до конца, - рассказывает Геннадий Осодоев.

В 2016 году боец устроился работать слесарем, спустя два года встретил свою вторую половинку. Позже у пары родилась дочь. «За ленточкой» герой был удостоен государственных наград – медалей «Георгий Жуков», «За боевые отличия».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что загадочное исчезновение сибирячки закончилось трагедией. Читайте подробности.