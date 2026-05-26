Женщина из Эхирит-Булагатского района получила 7,5 лет за убийство сожителя.

Эхирит-Булагатский районный суд с участием присяжных вынес приговор 48-летней местной жительнице. В мае 2022 года ночью в доме на улице Советской в селе Ново-Николаевск она поссорилась с сожителем, взяла его ружьё 16 калибра и выстрелила ему в голову. Мужчина скончался на месте.

Женщина сама сообщила соседям о случившемся, те вызвали полицию. Свою вину она не признала, придумывала разные версии. Но присяжные единогласно признали её виновной в умышленном убийстве.

Суд приговорил её к 7,5 годам колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

- Государственный обвинитель доказал в суде, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни выстрелила в голову сожителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте», - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

