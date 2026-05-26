НовостиОбщество26 мая 2026 10:36

Диетолог объяснила, чем опасна привычка отказываться от завтрака

Диетолог Хохлова: Отказ от завтрака может привести к камням в желчном пузыре
Татьяна ИВАНОВА
Завтрак крайне необходим.

Врач-диетолог Елена Хохлова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что постоянный пропуск утреннего приема пищи - не безобидная привычка, а серьезный удар по здоровью. Многие не завтракают из-за нехватки времени или ради сокращения калорий, но такая экономия может обернуться камнями в желчном пузыре.

- Когда человек регулярно пропускает завтрак и не дает утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни. 80 процентов всех камней желчного пузыря - холестериновые, - пояснила Хохлова.

Особенно опасно сочетание редких приемов пищи с экстремальными диетами или голоданием, тогда риск образования камней и острых приступов возрастает еще сильнее. Врач советует питаться три-четыре раза в день без больших перерывов и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.

