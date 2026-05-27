Врач назвал неожиданное средство, которое отпугивает комаров

Комары не любят запах гвоздики. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин рассказал NEWS.ru, что лучшей защитой от комаров может стать обычная гвоздика. Ее пряный аромат насекомые на дух не переносят и стараются обходить стороной все, что им пахнет.

- Есть специальные репелленты, которые наносятся на кожу, они отпугивают комаров. Но самое известное средство, не поверите, содержит в себе аромат гвоздики. Комары очень не любят этот запах и стараются избегать всего, что с ним связано, - пояснил Кондрахин.

Если же комар все-таки укусил, зуд помогут снять антигистаминные кремы. А если руку сильно раздуло, нужно обязательно показаться врачу-аллергологу, потому что в следующий раз реакция может оказаться еще серьезнее. У каждого человека свой порог чувствительности, и для кого-то укусы способны вызвать анафилактический шок.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что студентка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области, момент трагедии попал на видео.