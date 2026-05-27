Число предпринимателей в Иркутской области выросло почти на 6% за год

На начало 2026 года в Приангарье зарегистрировали 65 тысяч индивидуальных предпринимателей.

На начало 2026 года в Приангарье зарегистрировали 65 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, за год их стало больше на 5,7%, и это говорит о том, что малый бизнес в регионе чувствует себя уверенно.

- Больше всего предпринимателей работает в Иркутске, на областной центр приходится 34% от общего числа. На втором месте Иркутский муниципальный округ с долей 14%, затем Ангарск и Братск. При этом самый активный рост показал именно Иркутский округ, там число предпринимателей подскочило на 11,6% благодаря развитию пригородов и притоку жителей. В расчете на тысячу человек здесь приходится 55 предпринимателей, это почти вдвое выше среднего по области. В лидерах также Бодайбинский район, Ольхон и сам Иркутск, - говорится в сообщении Иркутскстата.

Торговля остается самой популярной сферой, в ней заняты 39% предпринимателей. Еще 12% работают в перевозках и хранении, 8% в строительстве. На долю индивидуальных предпринимателей приходится почти треть розничного оборота региона и почти пятая часть оборота общепита. За год розничная торговля в этом секторе прибавила 6,7%.

