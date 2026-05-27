В Жигалово виновника ДТП обязали выплатить 50 тысяч за наезд на школьницу

Суд обязал виновного выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Жигаловского района помогла 12-летней девочке получить компенсацию после ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в июне 2025 года мужчина за рулем «ГАЗ 322132» сбил школьницу прямо в рабочем поселке Жигалово и скрылся с места происшествия. Подросток получил травмы.

- Полицейские быстро установили личность водителя, им оказался местный житель. Прокуратура подала иск о взыскании с него компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования и обязал виновного выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Исполнение решения проконтролирует надзорное ведомство.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка вышла из дома, села в автобус… и больше близкие не видели ее живой. В Приангарье спустя два месяца завершились поиски 43-летней Марии (имя изменено), которая пропала при загадочных обстоятельствах. Читайте подробности.