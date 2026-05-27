НовостиОбщество27 мая 2026 3:23

В Жигалово виновника ДТП обязали выплатить 50 тысяч за наезд на школьницу

В июне 2025 года мужчина за рулем «ГАЗ 322132» сбил подростка и скрылся с места происшествия
Татьяна ИВАНОВА
Суд обязал виновного выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Жигаловского района помогла 12-летней девочке получить компенсацию после ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в июне 2025 года мужчина за рулем «ГАЗ 322132» сбил школьницу прямо в рабочем поселке Жигалово и скрылся с места происшествия. Подросток получил травмы.

- Полицейские быстро установили личность водителя, им оказался местный житель. Прокуратура подала иск о взыскании с него компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования и обязал виновного выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Исполнение решения проконтролирует надзорное ведомство.

