Суд взыскал 200 тысяч рублей с владельца собаки, напавшей на ребёнка в Перми

Собака напала на несовершеннолетнего мальчика возле его дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 15 июля 2025 года в Мотовилихинском районе Перми собака гуляла без поводка и намордника и напала на несовершеннолетнего мальчика возле его дома, сообщает «Business Class». Ребёнок получил укушенные рваные раны и проходил болезненные медицинские процедуры. Сейчас мальчику требуется помощь психолога.

Суд признал, что владелец не обеспечил должный контроль за животным, и постановил выплатить компенсацию морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

- Суд взыскал с владельца собаки 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка вышла из дома, села в автобус… и больше близкие не видели ее живой. В Приангарье спустя два месяца завершились поиски 43-летней Марии (имя изменено), которая пропала при загадочных обстоятельствах. Читайте подробности.