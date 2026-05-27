В Иркутской области участились обманы при покупке авто из-за рубежа.

В Иркутской области участились случаи мошенничества при покупке автомобилей из Европы. Как сообщает АиФ-Иркутск со ссылкой на МВД, за минувшие выходные 23 и 24 мая жертвами лжепродавцов стали двое жителей региона.

- 31-летняя жительница Братска перевела мошенникам один миллион рублей, а житель Нижнеудинска - более 2 миллионов, - сообщили МУ МВД России «Братское»

В обоих случаях после оплаты обещанные машины не были поставлены, а продавцы просто исчезли. Всего за выходные жители Иркутской области лишились более 21 миллиона рублей, попавшись на уловки аферистов.

