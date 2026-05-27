Кругобайкальскую дорогу временно закрыли из-за медведей

27 мая 2026 года временно закрыли для туристов Кругобайкальскую железную дорогу - один из главных маршрутов Прибайкальского нацпарка. Все дело в том, что хищники спускаются к воде и путям. Чаще всего это молодые самцы - их поведение непредсказуемо и опасно для жизни.

Если зверь замечен в населённом пункте, следует немедленно звонить в полицию. Только у них есть право применять оружие в границах посёлков и городов. У госинспекторов нацпарка таких полномочий нет.

- Предсказать исход встречи с медведем невозможно. Не рискуйте своей безопасностью, - предупредили в ФГБУ "Заповедное Забайкалье".

