Экс-инспекторов ДПС осудили после нелегальных смертельных гонок в Ангарске

Страшная трагедия произошла в ночь с 10 на 11 мая на девятом километре трассы «Ангарск – Тальяны».

Ангарский городской суд вынес приговор двум бывшим госавтоинспекторам. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, их признали виновными в халатности, которая привела к гибели 17-летней зрительницы во время несанкционированных уличных гонок. Каждому дали два года условно и запретили работать в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия случилась 11 мая 2025 года на девятом километре автодороги «Ангарск - Тальяны». Инспекторы получили сообщение о нелегальных заездах, приехали на место, но лишь формально отреагировали и уехали. Гонки продолжились, и в какой-то момент Toyota Chaser вылетела на обочину и врезалась в зрителей. Девушка погибла на месте, еще двое человек получили травмы.

- На суде бывшие инспекторы вину не признали, ссылаясь на то, что участников было несколько сотен и справиться с толпой они не могли. Однако собранных доказательств хватило для обвинительного приговора, - добавили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По результатам служебной проверки обоих уволили из органов еще в августе 2025 года. Ранее суд уже осудил организаторов заезда и водителя. Подробности можно узнать в материале КП-Иркутск.