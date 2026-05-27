Альпинист сорвался с 15-метровой скалы в Ялте

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 25 мая в районе Фороса на старом Севастопольском шоссе альпинист сорвался со скалы. Как сообщает АиФ-Крым, пострадавший отошёл от официального туристического маршрута, проигнорировал требования безопасности и не использовал страховку. В итоге он упал с высоты около 15 метров и получил видимые телесные повреждения.

Спасатели прибыли на место, оказали мужчине первую помощь, на носилках донесли до машины скорой и передали медикам. Для эвакуации задействовали трёх человек и одну единицу техники.

- Альпинист отошёл от официального туристического маршрута, проигнорировав требования безопасности и не использовав страховку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

