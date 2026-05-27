Житель Иркутск Алексей Карпов помог потушить пожар в пятиэтажке.

В Иркутске ранним утром 27 мая 2026 года дым окутал пятый этаж дома на Уткина, 6. Жильцы моментально выбежали из своих квартир и позвонили пожарным. Как стало известно КП-Иркутск, пока спасатели пытались пробиться через плотно припаркованные автомобили, огонь начал тушить один из жильцов Алексей Карпов.

Благо, никто не пострадал. Спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место, окончательно погасили огонь и убедились, что сибиряки в полной безопасности, в помощи не нуждаются. Из-за чего возникло пламя, пока неизвестно. Дознаватели выяснят все причины и обстоятельства.

