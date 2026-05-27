Художница наткнулась на хищника во время прогулки по берегу Байкала. Фото: Анастасия Байкалова.

Прогулка по берегу Байкала застала Анастасию Байкалову и ее верного пса Бена врасплох. Архитектор и художник отдыхала на мысе Безымянном, что в 15 километрах от поселков Горячинск и Турка в Бурятии, когда примерно в 200 метрах заметила подозрительное темное пятно.

- Решила, что это просто большой валун, - вспоминает Анастасия в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск. - Но на всякий случай взяла камеру, приблизила… А там медведь!

Видео: Анастасия Байкалова. Медведь гулял вдоль берега Байкала в Бурятии.

От неожиданности у сибирячки пробежал холодок по спине. Но панике она не поддалась. Понимала, что сейчас самый сезон, когда косолапые выходят к людям. По словам сибирячки, в этой местности хищники начали появляться лет 5-7 назад. Причина банальна - мусор, который оставляют после себя туристы. Звери идут на запах.

К счастью, медведь чужаков не заметил. Анастасия вместе с Беном, стараясь не привлекать внимания, поспешили уйти. Пронесло! Случившееся заставило задуматься о собственной безопасности. В этих краях художница бывает часто - неподалеку у нее фазенда, где она готовится к выставкам и рисует.

- После той встречи поняла, что пора приобретать отпугиватель от медведей, - добавляет Анастасия. - Вдруг встретимся на близком расстоянии.

Что за «пугалка» и как она работает

Отпугиватель, о котором говорит сибирячка, - это компактный перцовый баллончик специальной, очень мощной концентрации. В отличие от средств самообороны от людей, у него повышенная дальность струи (до 8-10 метров) и увеличенный объем. При нажатии он создает облако жгучего вещества, которое раздражает слизистые зверя, дезориентирует его и дает человеку драгоценные секунды, чтобы спокойно, без резких движений, покинуть опасную зону.

Что делать, если встретили медведя

Ветеринарный врач Михаил Шеляков ранее объяснял, как вести себя при встрече с медведем, чтобы не спровоцировать агрессию. Главное правило - не пытаться сфотографировать зверя или сделать селфи. Это смертельно опасно. Также нельзя резко двигаться и убегать.

- Не приближайтесь к нему, дайте зверю заниматься своими делами. Если хищник вас заметил и движется в вашу сторону, алгоритм такой: медленно отходите назад, пятясь, не поворачиваясь к нему спиной. Ни в коем случае не бегите - для медведя вы тут же превращаетесь в добычу, - предупреждал ветеринар.

Не пытайтесь резко кричать и махать руками, говорите спокойно. И помните, что медведи могут быть переносчиками опасных болезней, включая бешенство.

НА ЗАМЕТКУ

Кругобайкальскую дорогу закрыли из-за нашествия хищников

Пока одни медведи пугают туристов на побережье, другие заставили пойти на экстренные меры в Прибайкальском национальном парке. 27 мая 2026 года временно закрыт для посещения один из самых живописных маршрутов - Кругобайкальская железная дорога. Причина - массовый выход медведей.

- В это время года хозяева тайги спускаются на прогретые солнцем безлесые склоны в поисках первой травы. К рельсам и берегу часто выходят молодые самцы - очень любопытные и непредсказуемые. Встреча с таким зверем может стоить жизни, - предупреждают в "Заповедном Прибайкалье".

Администрация парка просит не рисковать собой и дождаться стабилизации обстановки.

