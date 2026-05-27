Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 6:26

В Забайкалье задержали блогера, угрожавшего чиновникам и судьям

Мужчина записывал ролики с призывами к физической расправе
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Забайкалье задержали блогера, угрожавшего чиновникам и судьям.

В Забайкалье задержали блогера, угрожавшего чиновникам и судьям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье сотрудники УФСБ задержали местного жителя, который в интернете открыто угрожал представителям власти. Как сообщает ZAB.RU, неоднократно судимый мужчина вёл радикальный видеоблог. Он регулярно выкладывал в открытый доступ ролики, где обещал физическую расправу высокопоставленным чиновникам, судьям и правоохранителям.

- Фигурант не стеснялся в выражениях - прямо заявлял о готовности к физической расправе, - рассказали в УФСБ.

Блогер размещал видео, видимо, рассчитывая на поддержку единомышленников. Но его деятельность отследили оперативники, собрали доказательства и передали материалы в Следственный комитет. Против мужчины завели дело по статье о возбуждении ненависти и вражды. После задержания он признал свою вину.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что художница наткнулась на медведя во время прогулки по берегу Байкала. Подробности.