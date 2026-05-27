В Жигаловском и Качугском районах закрыли переправы из-за резкого подъема реки. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

26 мая 2026 года в 17:00 полностью остановили движение по двум понтонным переправам через Лену. Как сообщили КП-Иркутск в Дирекции автодорог региона, в Жигаловском районе закрыли переправу на восьмом километре автодороги Жигалово - Казачинское в районе села Тутура.

- В Качугском районе перестала работать переправа через Лену на дороге Верхоленск - Магдан в поселке Верхоленск. Запрет касается всех видов транспорта и пешеходов, - уточнили дорожники.

Причина - критически высокий уровень воды в реке. Ограничения продлятся до тех пор, пока вода не начнет спадать. Жителей просят следить за оповещениями и не пытаться пересечь реку самостоятельно, это опасно для жизни.

