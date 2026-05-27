В Иркутске проводятся гидравлические испытания на теплосетях

Фото Дмитрия Дмитриева

С приходом тепла и окончанием отопительного сезона в разных районах города появляются объявления о грядущих отключениях горячей воды. Это крайне важный процесс, который позволит пережить следующую зиму без серьезных происшествий.

Перекрывать подачу горячей воды приходится для проведения плановых гидравлических испытаний трубопроводов. За три летних месяца специалистам Байкальской энергетической компании предстоит проверить на прочность более тысячи километров городских теплосетей.

— Гидравлические испытания — это стресс-тест для сетей, — пояснил Владимир Янышевский, руководитель участка тепловых сетей Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). — Так мы проверяем прочность и герметичность труб и убеждаемся, что они надежно отработают следующую зиму. Обойтись без таких испытаний нельзя: это самый надежный способ подготовки инфраструктуры к холодам.

Подобные проверки проводятся каждый год и позволяют вовремя обнаружить и устранить слабые места. Так, в прошлом году в Иркутске выявили 235 дефектов — столько зимних аварий удалось предотвратить. А ведь прорыв теплотрассы зимой устранить гораздо сложнее, это займет больше времени, и тысячи иркутян могут остаться без тепла.

Процедура испытаний проста: в трубопровод подается вода под повышенным давлением, в это время специалисты проводят визуальный осмотр по участкам. Смотрят и на показания приборов: если давление падает, значит, где-то происходит утечка. Как только обнаруживается течь, ее заделывают. Но сначала воду в сетях остужают — это нужно, чтобы в случае прорыва не пострадали люди. Затем требуется еще около суток, чтобы восстановить нормальные температурный и гидравлический режимы. Весь цикл на обычном участке занимает от 10 до 14 дней.

В этом году задача немного усложнилась: в дополнение к уже имеющимся коммуникациям добавилось 5 километров «теплового луча» в предместье Рабочее. И хотя этот отрезок совсем новый — был запущен в ноябре прошлого года, — гидравлические испытания проходят все тепловые сети без исключения.

— Одна из главных причин дефектов — изношенность инфраструктуры. Средний возраст трубопроводов в городе составляет 37 лет при нормативном сроке службы 25 лет, и по итогам испытаний многие участки не проходят стресс-тест. Но и «молодые» трубы нуждаются в контроле: на ранний износ влияют агрессивная среда (например, антигололедные реагенты) и повреждения на соседних коммуникациях, когда негерметичность одной трубы ускоряет коррозию другой, — отметил Владимир Янышевский.

Помимо гидравлических испытаний, Байкальская энергетическая компания применяет и другие методы диагностики. В частности, около 10 лет энергетики изучают состояние труб с помощью тепловизионной съемки с беспилотников. Применяется и акустическая томография — «прослушивание» труб: специальные датчики регистрируют звуки и вибрации, по которым можно оценить толщину стенок и местоположение износа. Наиболее высокотехнологичный метод — внутритрубная диагностика роботом, который делает видеосъемку и позволяет детально оценить состояние сварных швов и стенок трубопровода.

— Мы внедряем современные технологии диагностики, но они дополняют, а не заменяют гидравлические испытания, — подчеркнул Владимир Янышевский. — Только испытания показывают, выдержит ли система давление здесь и сейчас, и это дает гарантию снижения аварийной нагрузки зимой. Поэтому просим горожан с пониманием отнестись к временному неудобству: эти работы выполняются ради вашей безопасности и комфортной зимы.

Точные адреса и продолжительность работ иркутяне могут найти на сайте Иркутской энергосбытовой компании: https://fl.sbyt.irkutskenergo.ru/disconnections — или узнать в контакт-центре по телефонам: 8-800-100-9777 или 8-3952-790-777.