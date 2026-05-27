Жительница Братска перевела мошенникам 4,3 млн рублей

51-летняя судебный пристав из Братска лишилась 4,3 млн рублей после разговора с лжесотрудниками сервисной службы. Её попросили продиктовать код из СМС для получения ключей от домофона.

Затем подключился «специалист» и сообщил якобы о взломе «Госуслуг». Женщину убедили перевести сбережения на безопасный счёт — она выполнила всё в точности.

Завели уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

- Никогда и никому не сообщайте коды из СМС, кем бы ни представлялся звонящий, - предупредили в МУ МВД России «Братское».

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в регионе также появились случаи мошенничества при покупке автомобилей из Европы. За выходные жительница Братска перевела аферистам 1 млн рублей, а житель Нижнеудинска - более 2 млн.