ВТБ Образование подвело итоги кейс-чемпионата о мирном космосе будущего. Фото предоставлено компанией ВТБ

ВТБ Образование наградило победителей первого российско-китайского федерального кейс-чемпионата «Лаборатория бизнес-решений ВТБ. Мирный космос будущего». Финалисты отправятся на космодром «Восточный», посетят Университет Хэйхэ в Китае и пройдут отбор на стажировку в ВТБ.

Победителями стали команды: «Юноны Монеты», «НИИ-88» и «Фантастическая четверка». Первое место присудили команде «Юноны монеты»: осенью призер также примет участие во всероссийской конференции для талантливых студентов «Менеджмент будущего», организованной Высшей школой менеджмента СПбГУ.

Кейс-чемпионат стал уникальной моделью международного проектирования, где студенты разрабатывали решения системных проблем космической среды и связанных с ней технологий. Финалисты представили модели подготовки кадров нового типа для работы в глобальных высокотехнологичных средах, а также систему «суперкомпетенций будущего» для российско-китайского партнёрства.

«Вовлеченность студентов в работу над международными задачами показала, что они обладают высоким потенциалом для эффективного взаимодействия в глобальной среде, готовы учитывать культурные, регуляторные и технологические особенности партнеров. Вместе с ведущими университетами России и Китая мы создаем условия для формирования кадров нового типа, способных уверенно работать на стыке отраслей, культур и международных стандартов. Такие компетенции позволяют молодежи адаптироваться к глобальным вызовам и активно проектировать устойчивые решения для будущего», — заметила Ольга Дергунова, старший вице-президент ВТБ, руководитель ВТБ Образование, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Фото предоставлено компанией ВТБ

В рамках кейс-чемпионата студенты работали в формате имитации российско-китайского взаимодействия, где учитывали различия в инженерных школах, регуляторных требованиях и управленческих культурах.

Финальная защита 6 студенческих проектов прошла в Благовещенске при поддержке правительства Амурской области и федерального Центра российско-китайского сотрудничества в Благовещенске.

«Сегодня Благовещенск подтверждает статус одной из ключевых площадок российско-китайского взаимодействия. И космос - это фронтир, где страны должны учиться вместе управлять будущим. Центр компетенций российско-китайского делового сотрудничества создавался для того, чтобы бизнес и институты учились договариваться именно в таких сложных горизонтах. Мы рады, что площадка в Приамурье стала точкой сборки для тех, кто через несколько лет сам будет проектировать международные проекты — и в космосе, и на Земле», — отметила Екатерина Киреева, министр внешних связей Амурской области.

В конкурсе участвовали 655 команд из 191 российского вуза, на кейс-чемпионат было подано рекордное число заявок – более 2 тысяч. Академические партнеры программы: Харбинский политехнический университет (HIT), Высшая школа менеджмента СПбГУ и Амурский государственный университет (АмГУ). Мероприятие организовано в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.