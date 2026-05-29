30-градусная жара ожидается в Иркутске 29 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Успеваем радоваться отличной погоде. В пятницу, 29 мая, в городе прогнозируют летнюю жару. Воздух днем прогреется +28...+30, рассказали в Иркутском гидрометцентре.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер 6−11 м/с, - добавили синоптики.

А вот в субботу снова достанем теплые кофты и зонты. Судя по прогнозу, столбик термометра упадет до +15...+17 градусов, ночью и утром возможен кратковременный дождь. В воскресенье осадков не ожидается, а температура останется прежней - не жарко, а вполне комфортно.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как отметить День защиты детей, куда сходить 1 июня, и какая погода ожидается в этот день.