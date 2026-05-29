Жительницу Забайкалья лишили родительских прав за отказ лечить дочь

Девочку изъяли у соседей, когда ее мать была пьяна.

В Приаргунском районе суд лишил женщину родительских прав после того, как органы опеки забрали у нее ребенка. Как сообщает ZabNews, девочку изъяли у соседей, когда ее мать была пьяна. С тех пор она ни разу не навестила дочь в доме ребенка.

- Комитет образования подал иск и потребовал взыскать алименты. Выяснилось, что ребенку требовалось оперативное лечение и особый уход, но мать игнорировала назначения врачей и не ходила на приемы к педиатру. После того как дочь забрали, женщина так и не нашла работу и не создала дома нормальных условий для возвращения девочки, - пишут журналисты.

В суде она заявила, что работает няней без оформления в Краснокаменске и не может ездить к дочери из-за отсутствия денег на дорогу. При этом уверяла, что регулярно звонит, интересуется здоровьем и даже купила кроватку, стульчик и одежду. Суд этим доводам не поверил, в правах ограничил и обязал платить алименты.

