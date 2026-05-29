Эксперт назвала скрытую причину усталости, на которую мало кто думает

Постоянная усталость часто связана не с недосыпом, а с тем, что мы едим. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала NEWS.ru, что одна из главных причин упадка сил - резкие скачки сахара в крови. Если завтрак состоит из кофе и чего-то высокоуглеводного, организм сначала получает быстрый прилив энергии, а потом такой же резкий спад. И речь не только о сладком. Даже овсянка с фруктами, гранола, хлеб и сырники могут дать тот же эффект. Через пару часов снова хочется есть, падает концентрация, появляются сонливость и раздражительность.

- Многие люди недоедают белок годами и даже не замечают этого. В результате получают слабость, постоянный голод и отсутствие энергии. Белок нужен не только мышцам. Он помогает дольше чувствовать сытость после еды, поддерживает уровень энергии, участвует в восстановлении тканей и нормальной работе иммунитета, - пояснила Гусакова.

На самочувствие также влияют нехватка клетчатки и обилие переработанных продуктов. Добавьте сюда возможный дефицит железа, витамина D и витаминов группы B, проблемы с щитовидной железой или плохой сон, и картина становится ясной.

