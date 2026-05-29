В иркутском зоосаде нутрия Нутряша впервые стала мамой. Фото: Иркутский зоосад.

В Иркутском зоосаде радостное событие: самочка нутрии по кличке Нутряша впервые принесла потомство! У неё родились три детёныша.

Видео: Иркутский зоосад.

Новоиспечённая мама проявляет настоящую заботу — пока она не подпускает людей к выводку. Брать щенков на руки строго запрещено, чтобы не травмировать их нервную систему. Но наблюдать за семейной идиллией можно со стороны. Как сообщили киперы корреспонденту КП-Иркутск, двое малышей растут настоящими крепышами, третий появился на свет чуть меньше своих собратьев, но его здоровью ничего не угрожает. Щенки то прячутся под маму, чтобы погреться, то бойко бегают по вольеру.

Нутряша - очень ответственная мама. Фото: Иркутский зоосад.

- Нутряша - очень ответственная мама. Не все животные сразу могут правильно ухаживать за потомством, но она справляется замечательно. Сейчас все чувствуют себя прекрасно, — рассказали в Иркутском зоосаде.

Третий малыш родился чуть меньше своих собратьев, но его здоровью ничего не угрожает. Фото: Иркутский зоосад.

