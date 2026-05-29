В Чите продавец попал под арест за незаконную продажу патронов

В Чите суд отправил под стражу 52-летнего продавца специализированного магазина для охотников. Как сообщает АиФ-Забайкалье, мужчину обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов.

- По данным следствия, он продал 200 патронов человеку, у которого не было разрешения на приобретение и хранение. Сделку выявили оперативники УФСБ России по Забайкальскому краю, - пишут журналисты.

Следователи предъявили фигуранту обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. Теперь продавцу грозит реальный срок.

