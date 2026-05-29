9 случаев клещевого боррелиоза подтвердились в Иркутской области.

С начала текущего эпидемиологического сезона в Иркутской области зарегистрировано 7526 случаев укусов клещей, из которых 1790 произошли среди детей. По данным лабораторных исследований, подтверждено 9 случаев клещевого боррелиоза, 5 случаев клещевого энцефалита и 2 случая риккетсиоза, делятся статистикой в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день было исследовано 5656 клещей, из которых 1460 оказались заражены боррелиозом, 51 — вирусным клещевым энцефалитом, а 345 — другими инфекциями, передающимися через укусы.

Если вас укусил клещ, немедленно обратитесь за медицинской помощью для предотвращения возможных заболеваний. Берегите себя и своих близких!

