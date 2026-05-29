Новое здание поликлиники в Иркутске подключено к электросетям

Фото: Пресс-служба ИЭСК

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) завершила технологическое присоединение нового здания поликлиники в Иркутске к электросетям. Теперь медики и пациенты обеспечены надежной электроэнергией.

В новом медучреждении имеется высокотехнологичное оборудование для функциональной и лучевой диагностики, эндоскопии, физиотерапии, есть отделения стоматологии, гинекологии и собственная лаборатория. Бесперебойная работа всего этого комплекса напрямую зависит от качества электроснабжения.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, специалисты ИЭСК построили полноценную сетевую инфраструктуру. Проложено более 20 кабельных линий, смонтирована современная трансформаторная подстанция. Работы завершили в середине мая.

— Подключение социально значимых объектов — это всегда особая ответственность для нашей компании, — подчеркнул заместитель генерального директора ИЭСК по технологическому присоединению и развитию Сергей Ересов. — Здесь мы сделали всё необходимое, чтобы обеспечить бесперебойную работу жизненно важного учреждения. Это вклад в здоровье и благополучие всех жителей нашего города — от взрослых до самых маленьких иркутян.

Для ИЭСК обеспечение электроэнергией объектов здравоохранения, образования и социальной сферы — не просто бизнес-задача, а часть миссии. Таким образом компания вносит прямой вклад в повышение качества жизни в регионе.