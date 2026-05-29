Первые выпускники «РУСАЛ-класса» в Шелехове отметили последний звонок

Первый выпуск «РУСАЛ-класса» в шелеховской школе № 5 готовится к сдаче государственной итоговой аттестации. А накануне 27 учеников услышали последний звонок: уроки завершены.

«РУСАЛ-класс» проводит подготовку абитуриентов для технических вузов совместно с Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ . Многие из ребят планируют учиться в Иркутске, а именно — в ИРНИТУ.

— Выпускники «РУСАЛ-класса» — это те ребята, которыми школа очень гордится, среди них есть победители корпоративных олимпиад компании, — отметила директор школы № 5 Олеся Демьянкова. — Хочется поблагодарить Иркутский алюминиевый завод за постоянную помощь в организации образовательного процесса — за дополнительные профильные уроки, проектную деятельность с сотрудниками завода, возможность посещать корпоративные мероприятия.

Часть учащихся получила дополнительные баллы для поступления в ИРНИТУ.

— Мы проводим для школьников углубленную довузовскую подготовку, выездные смены на базе университета с погружением в образовательную среду, профориентационные мероприятия и встречи с экспертами РУСАЛа и преподавателями ИРНИТУ, — прокомментировала начальник управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.

Помимо прочего, учащиеся «РУСАЛ-класса» в течение двух лет углубленно изучали отдельные предметы: математику, физику, химию и информатику.

— Наша компания уделяет особенное внимание подготовке молодых специалистов. Возможно, сегодняшние выпускники — это будущие профессионалы высокого класса. Самое главное, чего хочется пожелать всем, кто заканчивает школу, — найти себя и свое призвание, — обратилась к одиннадцатиклассникам директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова.

Социальная политика компании, которую сформировал много лет назад основатель Олег Дерипаска, неизменно включает в себя поддержку образования и молодежи.