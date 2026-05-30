На острове Юность в Иркутске у палубы корабля появится парус. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В прошлом 2025 году на северной части острова Юность в Иркутске обустроили террасу в виде корабельной палубы с металлической мачтой. Рядом установили бронзовые барельефы и стенды об истории иркутского флота. Идею предложили ветераны военно-морского флота, они же взялись за установку мачты и паруса. Мачту смонтировали на собранные средства, а на парус денег не хватило.

Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в 2026 году мэр Руслан Болотов договорился с партнером, который поможет закончить начатое. Материалы уже закупили и привезли в Иркутск. К монтажу паруса приступят после Дня города (кстати, программу читайте здесь), завершить все планируют к концу июля.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, за что этим летом будут наказывать родителей в Иркутской области. Читайте подробности.