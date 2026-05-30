В Иркутске стартовал второй этап обработки парков и кладбищ от клещей. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

С 26 мая в Иркутске начали повторно опрыскивать общественные пространства от клещей. За несколько дней препаратом уже обработали рощи «Синюшина гора» и на улице Шевцова, участок между Байкальской и Дыбовского, Кайскую рощу, Лисихинский парк, территории в микрорайоне Топкинский, а также Русско-Амурское, Еврейское и Маратовское кладбища. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, всего вторым этапом планируют пройти 449 гектаров. В списке также острова Юность и Конный, Александровское и Ново-Ленинское кладбища, парк «Комсомольский» и несколько микрорайонов.

- Работы временно приостановили из-за дождя, продолжат, как установится сухая и безветренная погода. Подрядчик использует сертифицированный препарат, его применение согласовано с Роспотребнадзором, - добавили в пресс-службе администрации.

На каждом участке перед обработкой ставят информационные таблички. Жителей просят не заходить на обработанные территории в течение трех-пяти часов и не выгуливать там питомцев. Кстати, первый этап уже прошел на 43 территориях общей площадью больше 590 гектаров.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что с начала текущего эпидемиологического сезона в Приангарье зарегистрировано 7526 случаев укусов клещей, из которых 1790 произошли среди детей.