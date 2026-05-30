Детей из подтопленных сел Катангского района вернули домой

Для ребят организовали специальную двухнедельную смену в Образовательном центре «Персей».

24 школьника из сел Подволошино и Преображенка Катангского района благополучно вернулись домой. В начале мая их вывезли из-за сложной паводковой обстановки на реке Нижняя Тунгуска и ее притоках. Для ребят организовали специальную двухнедельную смену в Образовательном центре «Персей».

Для многих это была первая в жизни поездка так далеко от дома. Дети жили в комфортном корпусе с полноценным питанием и насыщенной программой. Они занимались робототехникой и программированием на уникальном оборудовании, знакомились с беспилотниками, играли в интеллектуальные игры, участвовали в спортивных турнирах и ходили на хореографию. Отдельно проводили занятия по личной безопасности, в том числе в интернете.

К разработке программы подключились школы, вузы и учреждения допобразования Иркутска и Ангарска. Ребята успели даже побывать в Ангарском Музее часов. Сейчас все школьники уже дома.

