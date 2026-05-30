Водитель УАЗа погиб в столкновении с ГАЗелью на трассе Братск - Усть-Илимск

На трассе столкнулись ГАЗель и УАЗ. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Смертельное ДТП произошло днем 29 мая 2026 года на 12 километре автодороги «Братск - Усть-Илимск». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, там столкнулись ГАЗель и УАЗ.

- 64-летний водитель внедорожника скончался на месте еще до приезда медиков. 26-летний водитель грузовика не пострадал. Полиция проводит проверку, выясняют все обстоятельства аварии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

