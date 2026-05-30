НовостиПроисшествия30 мая 2026 6:48

Грузовик перевернулся и загорелся на трассе у Култука, ЧП попало на видео

Водитель не справился с управлением
Татьяна ИВАНОВА
Машину подняли эвакуатором, она продолжила движение, но почти сразу загорелась.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Утром 30 мая 2026 года на 96-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» возле поселка Култук 50-летний водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, машину подняли эвакуатором, она продолжила движение, но почти сразу загорелась.

Грузовик загорелся на трассе в Слюдянском районе.

- Водителю медицинская помощь не понадобилась, он не пострадал. На месте работают оперативные службы, выясняют обстоятельства случившегося, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что вовремя проведенное техобслуживание может предотвратить такие ЧП. Кстати, днем ранее на 12 километре автодороги «Братск - Усть-Илимск» столкнулись ГАЗель и УАЗ. 64-летний водитель внедорожника скончался на месте еще до приезда медиков. 26-летний водитель грузовика не пострадал.