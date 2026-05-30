В Чите предприниматель заплатит 835 тысяч за несделанный кухонный гарнитур.

Житель Читы заказал кухонный гарнитур в мае 2025 года. Стоимость работ оценили в 318 тысяч рублей, предоплату в размере 225 тысяч он внес сразу. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, по договору мебель должны были изготовить за 90 дней, то есть до 24 августа. Но ни в августе, ни в сентябре кухню заказчик так и не увидел. Предприниматель написал расписку, пообещал уложиться до 30 сентября, и снова не сдержал слово.

- Потребитель направил претензию, потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но ответа не дождался. Тогда в дело и вмешался Роспотребнадзор. Предприниматель проигнорировал даже запрос ведомства. Специалисты оперативно подготовили иск в суд. По закону за каждый день просрочки исполнитель платит неустойку в размере трех процентов от цены заказа, а за отказ урегулировать спор добровольно суд взыскивает еще и штраф в половину присужденной суммы, - пишут журналисты.

Центральный районный суд Читы полностью удовлетворил иск. Теперь предприниматель выплатит 835 тысяч рублей, включая предоплату, неустойку, моральный вред и штраф.

