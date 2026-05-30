Жители Иркутска увидят редкую «голубую» Луну в ночь на 31 мая

В мае 2026 года жители Иркутска смогут увидеть редкое явление «голубую Луну».

В ночь на 31 мая 2026 в небе над Иркутском появится «голубая» Луна. Так называют второе полнолуние за месяц, но цвет у спутника останется обычным, серебристо-белым. Название указывает лишь на редкость события, которое случается раз в два-три года. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в прошлый раз такая луна всходила в августе 2023-го, а в следующий раз ее ждут только в 2029 году.

- Первое полнолуние месяца пришлось на 1 мая, второе состоится 31-го. Оно совпадет еще и с «микролунием»: Луна окажется в самой удаленной точке орбиты и будет выглядеть чуть меньше обычного, - рассказывал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Заметить разницу можно только при сравнении фотографий. Астрономы не советуют смотреть на полную Луну в телескоп, из-за яркого света детали рельефа все равно не разглядеть.

