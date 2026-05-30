Первый серийный МС-21 перевели в летно-испытательное подразделение в Иркутске. Фото: ПАО "ОАК".

Иркутский авиационный завод перевел первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, это позволит заранее проверить все системы машины, которые должны тестироваться именно там, и отработать технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Комплекс проверок проведут по программе испытаний серийных машин. Передача лайнера заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.

- Завод продолжает последовательно наращивать темпы постройки серийных импортозамещенных самолетов МС-21-310 в соответствии с утвержденным графиком. Ведем эту работу параллельно с проведением сертификационных испытаний. Передача первого серийного самолета в летно-испытательное подразделение завода позволит освободить место для следующей машины в цехе окончательной сборки. Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год, - отметил генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.

