Врач объяснила, когда укус комара требует немедленного вызова скорой.

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что сильный отек размером с ладонь после укуса комара - не просто неприятность, а сигнал, что иммунная система дала слишком бурную реакцию. Кожа краснеет, становится горячей, появляется зуд. Чаще такое случается у детей и у тех, кто впервые столкнулся с местными насекомыми в поездке.

- Вызов скорой обязателен, если реакция сопровождается признаками анафилаксии и распространяется на другие части тела, - подчеркнула Павлова.

Тревожные симптомы - осиплость голоса, лающий кашель, ощущение кома в горле, затрудненный вдох или выдох. Может добавиться резкая слабость, головокружение, бледность, холодный пот и даже потеря сознания. До приезда врачей конечность нужно зафиксировать в приподнятом положении и приложить холод через ткань. Спиртовые растворы и разогревающие мази сделают только хуже, расчесывать и выдавливать место укуса тоже нельзя.

