Иркутская область попала в зону чрезвычайной пожарной опасности на июнь.

Федеральная Авиалесоохрана опубликовала прогноз пожарной опасности на июнь 2026 года. Иркутская область почти полностью оказалась в зоне повышенных рисков, исключение составили только Тайшетский, Нижнеудинский и Бодайбинский районы. Жаркая и сухая погода создает условия для быстрого распространения огня.

- В Бурятии сложная обстановка ожидается в юго-западных и юго-восточных районах: Кабанском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Бичурском, Мухоршибирском, Кижингинском, Еравнинском, Окинском и Тункинском. В Забайкалье под ударом Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Хилокский и Читинский районы, - предупредили в Авиалесоохране.

Всего в зоне риска 44 региона России. Главный источник огня - человек: палы сухой травы, брошенные окурки, незатушенные костры. Чем жарче и суше погода, тем выше опасность. Спасатели просят строго соблюдать запреты и помнить, что в большинстве районов действует особый противопожарный режим.

